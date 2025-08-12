El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Pazos de Borbén, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 31 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo de 31 grados a las 14:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando hasta un 61% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la buena noticia es que no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades de entre 3 y 5 km/h. A medida que el día avanza, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en la tarde, con dirección predominantemente del oeste y suroeste. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al estado del cielo, se espera que permanezca despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy se presenta favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, lo que promete un día agradable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.