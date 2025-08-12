El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 23 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a esa cifra durante las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a las 05:00 y 06:00, manteniendo un ambiente agradable. La humedad relativa comenzará en un 65% y disminuirá gradualmente, alcanzando un 50% hacia las 03:00. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de las 08:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, con un aumento en la nubosidad que alcanzará su punto máximo en la tarde. A las 14:00, se prevé que la temperatura alcance su máximo, llegando a 29 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. La probabilidad de precipitación se mantiene baja durante todo el día, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 25% entre las 08:00 y 14:00, aunque no se anticipan lluvias significativas.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h hacia las 08:00 y alcanzando picos de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más nublado, con nubes altas predominando a partir de las 15:00. La temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en 24 grados a las 16:00 y bajando a 21 grados hacia el final de la tarde. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando un 58% hacia las 21:00.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un ligero aumento en la nubosidad por la tarde. Las condiciones son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la posible brisa fresca que podría surgir en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.