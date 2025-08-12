El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 23 grados , descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a esa cifra durante las primeras horas del día.
A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 21 grados a las 05:00 y 06:00, manteniendo un ambiente agradable. La humedad relativa comenzará en un 65% y disminuirá gradualmente, alcanzando un 50% hacia las 03:00. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un día ideal para actividades al aire libre.
Sin embargo, a partir de las 08:00, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, con un aumento en la nubosidad que alcanzará su punto máximo en la tarde. A las 14:00, se prevé que la temperatura alcance su máximo, llegando a 29 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. La probabilidad de precipitación se mantiene baja durante todo el día, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 25% entre las 08:00 y 14:00, aunque no se anticipan lluvias significativas.
El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h hacia las 08:00 y alcanzando picos de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más nublado, con nubes altas predominando a partir de las 15:00. La temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en 24 grados a las 16:00 y bajando a 21 grados hacia el final de la tarde. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando un 58% hacia las 21:00.
En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un ligero aumento en la nubosidad por la tarde. Las condiciones son propicias para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la posible brisa fresca que podría surgir en las horas más cálidas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.
