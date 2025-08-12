El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:40. A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a mostrar algunas nubes, pero en general, la tendencia será de poco nuboso hasta el mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados . Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas alrededor de 19 grados, pero a medida que el sol se eleve, se alcanzarán máximas de hasta 31 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 70% y descenderá a niveles más cómodos a lo largo del día, alcanzando un 43% en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que variarán entre 2 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del calor. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 4 y 10 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de O Rosal podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevén las temperaturas más altas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, ofreciendo un ambiente agradable para disfrutar de la puesta de sol a las 21:39. Las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al final de la jornada se sitúen alrededor de 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una noche templada y cómoda. En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.