El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, O Porriño se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 22 y 19 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 61% al inicio y subiendo hasta el 71% hacia las 2 de la mañana.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto más alto alrededor de las 2 de la tarde, con un máximo de 32 grados , lo que sugiere que será un día caluroso. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 36% en las horas más cálidas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento soplará desde el norte durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h, lo que proporcionará un alivio moderado al calor. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección, predominando del sur y su velocidad aumentará, alcanzando hasta 11 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que será bienvenida en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 2 y las 8 de la tarde. A pesar de esto, no se anticipan precipitaciones significativas, lo que sugiere que el día se mantendrá seco.

Por la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará nuevamente, llegando a un 75% hacia el final del día. En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con la posibilidad de un ligero cambio en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.