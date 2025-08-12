El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados , con una ligera disminución a 19 grados hacia las 3 de la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 85% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avanza la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que las temperaturas aumenten gradualmente. Para las 10 de la mañana, se espera que la temperatura alcance los 20 grados, manteniéndose en este nivel hasta el mediodía. La humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 81% a media mañana. El viento soplará del sur-suroeste a una velocidad de 3 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 22 grados . La humedad seguirá disminuyendo, alcanzando un 67% hacia las 2 de la tarde. El viento aumentará en intensidad, alcanzando rachas de hasta 30 km/h desde el norte, lo que podría generar un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

A partir de las 3 de la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que dominarán el cielo hasta el final del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, situándose en torno a los 20 grados a las 6 de la tarde.

Al caer la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas que rondarán los 19 grados. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 89% hacia las 10 de la noche. El viento seguirá soplando del sur-suroeste, aunque con menor intensidad, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga agradable.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un ambiente fresco por la tarde gracias a la brisa marina. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen de este un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.