El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, la atmósfera se caracteriza por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas, lo que puede afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados .

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando hasta los 28 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será bastante alta, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando hasta un 61%. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado.

A lo largo del día, el cielo se irá cubriendo gradualmente con nubes altas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. A partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento en la probabilidad de precipitación, aunque esta se mantendrá baja, con un 15% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. No se anticipan tormentas, lo que sugiere que la lluvia, si se presenta, será ligera y no afectará significativamente las actividades diarias.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

La puesta de sol está programada para las 21:40, momento en el cual el cielo se verá adornado por las nubes altas que se habrán acumulado a lo largo del día. La temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el día en Nigrán se presenta como una mezcla de bruma matutina, calor en la tarde y un cielo que se irá cubriendo de nubes, sin previsión de lluvias significativas. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.