El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Mos disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados hacia las 06:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 22 grados a las 10:00.

Durante la tarde, el calor se intensificará, con temperaturas que llegarán a un máximo de 30 grados entre las 14:00 y las 15:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 31% y el 67%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% a las 00:00 y descendiendo a un 37% hacia las 13:00, para luego aumentar nuevamente hacia la tarde.

El viento será otro factor a considerar. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 8 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del sur y alcanzando velocidades de hasta 13 km/h en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 15% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00, aunque las condiciones generales seguirán siendo mayormente secas.

La puesta de sol se anticipa para las 21:39, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Mos para hoy será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y cielos despejados, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas del día.

