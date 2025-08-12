El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, se presenta en Moraña con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a un 42% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de tormenta, ya que la probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día.

La probabilidad de lluvia es prácticamente inexistente, con un 0% de posibilidad en todos los periodos, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, llegando a un 78% en las horas nocturnas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, Moraña disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. No se prevén lluvias ni tormentas, lo que permitirá a los residentes y visitantes aprovechar al máximo el esplendor del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.