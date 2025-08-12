El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 25 y 21 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 51% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.
A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la mayor parte del día se mantendrá con intervalos de sol y nubes poco significativas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 33 grados . La sensación térmica podría ser un poco más elevada debido a la humedad, que se espera que ronde el 35% en las horas más cálidas.
El viento soplará desde el este con velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h durante la mañana, aumentando a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este aumento en la velocidad del viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes altas que se prevén en el cielo.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas aisladas, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque la probabilidad se mantiene baja, en torno al 10-15%. Esto sugiere que, aunque el tiempo se mantendrá mayormente seco, no se puede descartar la aparición de alguna tormenta pasajera.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará nuevamente, llegando a un 67% al final del día. En resumen, Mondariz disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo por la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.
