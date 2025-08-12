El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:38. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe en condiciones similares, con temperaturas que rondarán los 18 grados .

A partir de las 7 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque estas serán escasas, clasificándose como poco nuboso. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 19 grados a las 9 de la mañana y llegando a los 21 grados hacia las 11 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 87% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

Durante la tarde, el cielo se tornará más variable, con un incremento en la nubosidad. A partir de las 12 del mediodía, se prevé un aumento en la presencia de nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 29 grados . La brisa del sur-suroeste se mantendrá constante, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, lo que proporcionará un alivio ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será mínima durante la mayor parte del día, con un 10% de probabilidad de lluvia entre las 8 y las 14 horas. Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde, esta probabilidad se mantendrá en un 10% hasta las 8 de la tarde, aunque las condiciones meteorológicas no sugieren tormentas ni lluvias intensas.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 6 de la tarde. La humedad relativa aumentará nuevamente, llegando a un 64% al final de la jornada. El ocaso se producirá a las 21:40, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se tornará más nublado hacia la tarde, pero sin afectar significativamente las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.