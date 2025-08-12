El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Meis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 19 y 21 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 71% y descenderá gradualmente.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta aproximadamente las 8 de la mañana, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes altas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un valor de 27 grados , lo que hará que la sensación térmica sea bastante cálida. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando el 54% a media tarde.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 38 km/h en las horas más cálidas del día, especialmente entre la 1 y las 3 de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sureste y luego del oeste, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales, a pesar del calor.

A partir de las 4 de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad relativa aumentará, llegando a un 61% al final del día. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin riesgo de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 0%.

Finalmente, la noche se presentará con un cielo despejado a poco nuboso, ideal para disfrutar de las estrellas. La temperatura mínima alcanzará los 17 grados , proporcionando un ambiente agradable para las actividades nocturnas. En resumen, el día en Meis se perfila como cálido y mayormente soleado, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre.

