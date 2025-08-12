El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Meaño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente cálido y acogedor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo a un 54% durante la tarde. Esto significa que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será mínima, permitiendo disfrutar del tiempo sin incomodidades. A medida que se acerque la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en un rango aceptable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, especialmente en dirección este. Este viento moderado puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día, ideal para paseos y actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Meaño pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque las probabilidades de tormenta son bajas, se registran un 10% de probabilidad de lluvia en las horas de la tarde, aunque esto no debería afectar significativamente las actividades programadas.

A medida que el sol se ponga a las 21:40, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que caigan a alrededor de 18 grados por la noche. La noche será tranquila y despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen salir a contemplar las estrellas.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.