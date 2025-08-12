El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las horas siguientes. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo a un 43% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las condiciones sean más agradables para disfrutar del exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a rachas más intensas de hasta 39 km/h en la tarde. Este aumento en la velocidad del viento podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, aunque con una probabilidad muy baja del 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:40 horas.

En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegidos del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.