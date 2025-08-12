El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Lalín se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 22 y 16 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 8 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque se mantendrá en su mayoría poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 34 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 42% y el 61%, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

A medida que la tarde avanza, se prevé un incremento en la nubosidad, con un cambio hacia un cielo más nuboso y cubierto. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Las rachas de viento serán moderadas, con velocidades que oscilarán entre 4 y 33 km/h, predominando direcciones del noreste y este. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad aumentará, alcanzando niveles de hasta el 69% hacia el final de la jornada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con algunas nubes altas que podrían dar un toque dramático al ocaso, que se espera para las 21:38.

En resumen, el día en Lalín se presenta como una jornada cálida y mayormente despejada, con un aumento de nubosidad hacia la tarde y sin probabilidades de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un día agradable, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratados ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.