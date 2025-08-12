El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, A Illa de Arousa disfrutará de un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables, oscilando entre los 19 y 21 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, pero en general, se espera que el tiempo se mantenga mayormente soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con un valor de 23 grados . La brisa será suave, con vientos predominantes del este y noreste, alcanzando velocidades de hasta 7 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en la costa.

Durante la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en ninguna de las franjas horarias. La humedad comenzará a descender gradualmente, situándose en torno al 67% a media tarde, lo que hará que el ambiente sea más cómodo.

Al caer la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan a valores más frescos, rondando los 19 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 96% hacia la medianoche, lo que podría generar una ligera sensación de humedad en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que asegura un tiempo tranquilo y apacible. Los vientos continuarán siendo suaves, con ráfagas que no superarán los 28 km/h en las horas más activas de la tarde.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo agradable y sin riesgo de lluvias. La combinación de temperaturas moderadas y cielos despejados hará de este un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la isla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.