El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 65% y descenderá gradualmente a un 47% hacia las primeras horas de la tarde.

A medida que avance el día, el cielo se tornará poco nuboso, especialmente entre las 5 y las 12 del mediodía, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo a las 2 de la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 25 grados . La sensación térmica será bastante agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la baja humedad que se registrará en ese momento.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, especialmente entre las 3 y las 8 de la tarde. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán en torno a los 24 a 26 grados , con un leve descenso hacia la noche. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las primeras horas de la mañana y un aumento a un 25% entre las 8 y las 2 de la tarde, aunque no se esperan lluvias significativas.

El viento soplará del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será mínima, con un 5% en la mañana y un 25% en la tarde, pero sin indicios de eventos severos. La tarde se presentará como un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atento a los cambios en el tiempo.

Al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que descenderán a los 19 grados . La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 62% hacia la medianoche. En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.