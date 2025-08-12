El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Gondomar se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que rondarán los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las horas siguientes. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados hacia las 14:00 horas, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 51% en la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor que se experimentará en las horas centrales del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 41 km/h hacia el mediodía. Esta brisa, aunque moderada, podría ser más intensa en las zonas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas donde se realicen actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las nubes altas comenzarán a aparecer en la tarde, pero no se espera que afecten significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que garantiza un ambiente tranquilo y seguro para disfrutar de actividades familiares o recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:40, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares. En resumen, Gondomar vivirá un día espléndido, perfecto para salir y disfrutar del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.