El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Forcarei se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 22 y 19 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 42% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.
A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 21 grados a las 9 de la mañana y subiendo hasta los 24 grados a las 11. La humedad relativa también experimentará un ligero incremento, alcanzando un 62% a las 9 de la mañana.
Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A partir de las 12 del mediodía, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 29 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más intensa debido a la humedad, que se mantendrá en torno al 45% en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, el cielo se cubrirá con nubes más densas, y se espera que a partir de las 5 de la tarde, el cielo esté mayormente cubierto, con un aumento en la probabilidad de nubes altas.
En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor en las horas más calurosas del día.
La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que no se esperan lluvias significativas. Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de tormentas podría aumentar ligeramente, alcanzando un 10% en las horas de la tarde, aunque las condiciones generales seguirán siendo secas.
En resumen, Forcarei disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un aumento de nubes hacia la tarde y una ligera posibilidad de tormentas, pero sin expectativas de lluvias. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección solar y mantenerse hidratado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.
