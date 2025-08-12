El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:37. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 21°C y 20°C, con una humedad relativa que comenzará en un 58% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 80% a primera hora.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará despejado hasta alrededor de las 08:00, momento en el que comenzaremos a notar un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes poco numerosas. Las temperaturas seguirán descendiendo ligeramente, alcanzando los 19°C hacia las 02:00 y manteniéndose en torno a los 18°C durante la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 86% en las horas más frescas.

Durante la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas y un cielo que se tornará más cubierto hacia la tarde-noche. A partir de las 15:00, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 30°C a las 16:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 34% hacia las 16:00.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia que se mantiene en un 0% hasta la tarde. Sin embargo, se registrará una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 08:00 a 14:00, aunque se espera que no se materialicen.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 24°C hacia las 21:00. La puesta de sol se producirá a las 21:40, marcando el final de un día que, aunque comenzará despejado, terminará con un cielo más nublado y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.