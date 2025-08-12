El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Cuntis se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 22 y 18 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 59% y alcanzará un 77% hacia las 6 de la mañana.

A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado hasta las 8 de la mañana, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 30 grados a las 3 de la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado. La humedad relativa se mantendrá en torno al 73% durante la mañana, disminuyendo gradualmente a medida que las temperaturas suben.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 6 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A las 12 del mediodía, se prevé que la velocidad del viento alcance los 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor del mediodía. Sin embargo, no se esperan rachas fuertes que puedan causar molestias.

Durante la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con algunas nubes altas que aparecerán a partir de las 10 de la mañana. A medida que se acerque la tarde, las nubes se irán haciendo más presentes, pero no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la probabilidad de tormenta a un 5% entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque las condiciones generales seguirán siendo favorables para actividades al aire libre.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia las 8 de la noche. La humedad relativa aumentará, llegando a un 78% hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante la noche, con algunas nubes altas que podrían hacer su aparición.

En resumen, hoy en Cuntis se prevé un día cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura.

