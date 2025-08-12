El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Catoira se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 27 grados en su punto máximo, alrededor de las 3 de la tarde. Este incremento en el calor se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (83%), irá disminuyendo gradualmente, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 52% a las 3 PM. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ningún momento del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes de Catoira disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:40. En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo y de las actividades al aire libre en Catoira.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.