El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, A Cañiza se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 07:37. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 25 y 20 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 39% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

A medida que el día progrese, el cielo comenzará a presentar algunas nubes, especialmente a partir de las 07:00, cuando se prevé un aumento en la nubosidad. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Esto significa que los habitantes de A Cañiza podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, con un valor estimado de 31 grados , lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más elevada. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 47% en las horas más cálidas del día. Es recomendable que quienes planeen salir durante la tarde se mantengan hidratados y busquen sombra, ya que el calor puede ser intenso.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades de hasta 5 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h desde el suroeste en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en medio del calor, pero también es importante tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

Hacia la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un ocaso espectacular a las 21:38. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados a última hora de la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que la velada sea agradable para actividades al aire libre.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento que aportará frescura en las horas más calurosas. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.