El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

Hoy, 12 de agosto de 2025, Cangas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19 grados en las primeras horas del día, proporcionando un tiempo agradable para comenzar la jornada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 27 grados alrededor de las 14:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero aumento en la nubosidad, aunque las nubes serán principalmente altas y poco densas, lo que no afectará significativamente la luminosidad del día. La sensación térmica será de confort, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 54% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a un ambiente más seco y agradable, especialmente en la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 88% por la noche, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Este viento moderado ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Cangas pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.