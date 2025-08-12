El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 19 y 20 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 84% y descenderá ligeramente a medida que avance el día.
A partir de las 08:00, el cielo seguirá siendo mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas hacia la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor del mediodía, con valores que podrían llegar a los 24 grados . La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la humedad que, aunque disminuirá, seguirá siendo notable.
En cuanto al viento, se espera que sople de forma moderada, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h desde el norte a mediodía. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h.
La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de posibilidad de lluvia, lo que significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 23:00. La humedad aumentará, llegando a un 96% en las últimas horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.
En resumen, el día en Cambados se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de sol y viento fresco hará que sea un día perfecto para pasear por la costa o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.
