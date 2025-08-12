El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

Hoy, 12 de agosto de 2025, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos claros que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00, y manteniéndose en un rango de 18 a 19 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 29 grados a las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 71% y el 86% durante las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza. La combinación de calor y humedad podría generar una sensación térmica más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del norte con velocidades que variarán entre 7 y 12 km/h. A lo largo del día, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 33 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, se ha registrado una ligera posibilidad de tormenta en la franja horaria de 08:00 a 14:00, aunque esta es mínima, con un 10% de probabilidad. Por lo tanto, es recomendable que los residentes y visitantes de Caldas de Reis aprovechen el tiempo favorable para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00 horas. El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:40. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Caldas de Reis, con un tiempo cálido y soleado que promete ser muy agradable.

