El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se eleve, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 43% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, no se prevén condiciones de bochorno extremo. La brisa del mar, que soplará desde el sur y sureste, aportará un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día. Los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de nubes altas, aunque estas no deberían afectar significativamente la luminosidad del día.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de entre 2 y 4 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h. Esto se debe a un cambio en la dirección del viento, que pasará de ser predominantemente del sureste a soplar desde el oeste y suroeste. Esta brisa puede ser especialmente agradable en la costa, donde los amantes de la playa encontrarán condiciones ideales para disfrutar del mar.

En resumen, el tiempo en Bueu para hoy se presenta como un día perfecto para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave. Los habitantes y turistas podrán aprovechar al máximo este día soleado, ya sea en la playa, realizando deportes al aire libre o simplemente disfrutando de un paseo por el entorno natural. Con la ausencia de lluvias y un ambiente mayormente despejado, es una excelente oportunidad para disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.