El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Barro se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 21 y 19 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 71% y descenderá ligeramente a medida que avance la mañana.

A partir de las 6 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque se mantendrá en su mayoría poco nuboso hasta las 7 de la tarde. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados a las 3 de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando entre el 49% y el 66% a lo largo del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople con una velocidad variable, comenzando suave desde el sur y el este, y aumentando gradualmente en intensidad. A las 9 de la mañana, se espera que el viento alcance los 9 km/h, y para las horas de la tarde, especialmente entre las 2 y las 3, se anticipa que la velocidad del viento aumente hasta 29 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 36 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se registran ligeras probabilidades de tormenta en la tarde, aunque estas son mínimas, con un 5% entre las 2 y las 8 de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, llegando a un 91% a última hora del día, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un ligero aumento en la intensidad del viento y sin riesgo de lluvias significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.