El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 20 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 74% al inicio del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 24 grados alrededor del mediodía, con un ligero aumento en la humedad que podría llegar al 80%. Sin embargo, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas a partir de las 9 de la mañana, aunque no se anticipan precipitaciones en este periodo. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante las primeras horas, lo que sugiere un día seco y soleado.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 26 grados entre las 2 y las 3 de la tarde. A pesar del aumento de la temperatura, la humedad relativa comenzará a descender, alcanzando un 51% hacia las 2 de la tarde. El viento, que soplará principalmente del este, tendrá una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en las horas centrales del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más nublado, con un predominio de nubes altas. A partir de las 4 de la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender gradualmente, situándose en torno a los 24 grados . La probabilidad de precipitación aumentará ligeramente, alcanzando un 15% entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque no se prevén tormentas.

Durante la noche, el tiempo se mantendrá fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 20 grados . La humedad aumentará nuevamente, alcanzando hasta un 92% hacia la medianoche. El viento disminuirá su intensidad, con ráfagas que no superarán los 9 km/h.

En resumen, Baiona disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la evolución del cielo hacia la tarde, donde las nubes podrían aumentar. Sin embargo, las probabilidades de lluvia son bajas, lo que sugiere que la jornada se desarrollará sin contratiempos meteorológicos significativos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.