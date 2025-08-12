El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 12 de agosto

El día de hoy, 12 de agosto de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:38. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 21 y 25 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 42% y aumentará ligeramente hasta un 55% hacia las 5 de la mañana.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevé que a partir de las 6 de la mañana aparezcan algunas nubes altas, lo que podría dar un toque de belleza al paisaje sin afectar la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00, con un valor estimado de 34 grados , lo que sugiere un día caluroso. La humedad relativa se mantendrá en torno al 33% durante este periodo, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h. A partir de las 10 de la mañana, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, especialmente entre las 16:00 y las 19:00, cuando se prevén nubes altas y algunas nubes más densas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 22 grados a las 23:00.

La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 0% de posibilidad de que se desarrollen durante el día. Esto sugiere que los residentes de As Neves podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. La noche cerrará con un cielo mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:38.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-11T20:57:12.