El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

Hoy, 11 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad será reducida, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 85%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados en las horas más frescas y alcanzando hasta 22 grados en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor moderado. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 24 km/h, especialmente en las horas de la tarde, cuando el ambiente se sentirá más cálido.

A medida que el día avance, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la región. Para la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 23 grados . La humedad comenzará a descender, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. A partir de las 6 de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y para la noche, se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados.

La puesta de sol se producirá a las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Vilanova de Arousa podrán disfrutar. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados y temperaturas que se mantendrán en torno a los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Vilanova de Arousa se caracterizará por un inicio nublado que dará paso a un ambiente más despejado y cálido, ideal para disfrutar de las actividades veraniegas. Con la ausencia de lluvias y un viento moderado, será un día propicio para salir y disfrutar de la belleza de la localidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Cambados se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, cubriendo la localidad con una atmósfera densa y húmeda. Este fenómeno se mantendrá hasta aproximadamente las 7 de la mañana, cuando comenzará a disiparse, dando paso a una jornada más despejada.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Vilagarcía de Arousa, con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con bruma en las primeras horas, que dará paso a niebla en los periodos matutinos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla se disipe, permitiendo que el sol brille con fuerza.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.