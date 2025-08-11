El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Vilaboa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 19 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 81% hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 26 grados . Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas y expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Vilaboa pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también favorecerán la visibilidad, lo que es ideal para quienes planean realizar excursiones o paseos por la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:41, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, el tiempo de hoy en Vilaboa será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y seco que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.