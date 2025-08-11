El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Vila de Cruces disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 65% a las 00:00 horas y disminuyendo hasta un 39% a las 15:00 horas, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable durante las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 42% a las 21:00 horas, lo que podría hacer que la noche sea un poco más fresca y húmeda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la madrugada, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del oeste con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 07:34 horas, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:40 horas, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, Vila de Cruces experimentará un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que el calor sea más llevadero.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en la tarde, llegando a los 29 grados, lo que sugiere un día cálido y soleado.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Lalín se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 19 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango agradable, con un máximo de 30 grados a las 14:00 horas.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00. Este clima despejado se mantendrá durante la mayor parte del día, con temperaturas que irán aumentando gradualmente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.