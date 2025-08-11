El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Vigo se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 77% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en los momentos de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h, predominando de dirección este y noreste. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, aunque en las horas de mayor calor, el viento podría ofrecer un alivio muy bienvenido.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa viguesa.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 19 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

El orto se producirá a las 07:37 y el ocaso a las 21:41, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en la playa.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Mos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.