El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Valga se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% y alcanzando picos de hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para alterar significativamente la sensación térmica, pero sí contribuirá a la dispersión de la bruma que se ha presentado en las primeras horas de la mañana.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Valga pueden planificar actividades al aire libre sin temor a que la lluvia interrumpa sus planes. La visibilidad será buena, especialmente a medida que el día avanza y el sol se eleva en el cielo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 29 grados alrededor de las 5 de la tarde. Este será el momento más cálido del día, ideal para disfrutar de un paseo o una reunión al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo continúe despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La temperatura se situará en torno a los 21 grados a las 11 de la noche, creando un ambiente agradable para disfrutar de la velada. En resumen, el día de hoy en Valga se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y de actividades en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.