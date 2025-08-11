El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 60% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 93% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cómoda durante la tarde. La temperatura máxima se prevé que llegue a los 27 grados entre las 2 y las 4 de la tarde, ofreciendo un tiempo cálido ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento aumentará, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Las rachas máximas de viento se esperan en torno a las 2 de la tarde, con velocidades que podrían llegar a los 28 km/h.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:40. En resumen, el día de hoy en Tomiño se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, seco y mayormente soleado.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma dominarán el cielo, especialmente en las primeras horas, con una visibilidad reducida que podría afectar a quienes se desplacen por la zona. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, O Rosal se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para garantizar su seguridad.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.