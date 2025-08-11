El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en las primeras horas de la mañana y al atardecer. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 23 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00 y 03:00.

A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 20 grados, con un ligero descenso a 19 grados entre las 05:00 y las 07:00. La humedad relativa será alta, alcanzando un 93% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, favoreciendo un ambiente más cómodo.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un aumento gradual que llevará el termómetro hasta los 28 grados entre las 15:00 y las 17:00. Este calor será acompañado por un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado ideal para actividades al aire libre. La brisa será suave, con vientos predominantes del oeste y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h en su punto máximo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 26 grados a las 19:00 y bajando a 20 grados hacia las 23:00. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 75% a las 23:00, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida y húmeda.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Soutomaior pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y una brisa suave, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.