El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Silleda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00. Este clima despejado se mantendrá durante la mayor parte del día, con temperaturas que irán aumentando gradualmente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 27 grados alrededor del mediodía, y continúe subiendo hasta alcanzar un máximo de 32 grados a las 16:00 horas. Este aumento de temperatura, combinado con la baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se sitúa en un 61%, pero se espera que descienda a un 24% hacia la tarde, lo que contribuirá a que el calor se sienta más seco y cómodo. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 6 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h hacia el mediodía. Esta brisa ligera será un alivio ante las altas temperaturas, aunque no se espera que cause incomodidad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 18:00 horas y bajando a 24 grados hacia la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:40 horas.

En resumen, Silleda disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 32 grados y una humedad que se mantendrá en niveles cómodos. No se esperan lluvias, lo que hace de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.