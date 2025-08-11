El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Sanxenxo se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a esta niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que acentuará la sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. A partir de las 11 de la mañana, se espera que el cielo se aclare, con temperaturas que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar los 22 grados por la tarde. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más fresco y agradable.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Durante la mañana, se registrarán rachas de viento más suaves, pero a medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento aumente ligeramente, alcanzando hasta 17 km/h en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Sanxenxo disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

Hacia la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 21 grados , y el cielo seguirá despejado, ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por el entorno natural de la zona. La puesta de sol se anticipa para las 21:42, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero sin llegar a los niveles de la mañana. En resumen, el día de hoy en Sanxenxo promete ser mayormente soleado y cálido, perfecto para disfrutar de las bellezas de la costa gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Meaño se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las horas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo ha estado despejado, aunque se ha registrado niebla en las primeras horas, lo que podría haber afectado la visibilidad. A medida que avanza el día, se espera que la niebla se disipe, dando paso a un ambiente soleado y agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.