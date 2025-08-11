El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 20 grados a las 03:00 y 19 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en 19 grados, manteniéndose en este rango hasta las 06:00. Durante la mañana, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 18 grados a las 06:00 y 17 grados a las 07:00. A medida que el sol se eleva en el horizonte, las temperaturas comenzarán a repuntar, alcanzando los 16 grados a las 08:00 y subiendo rápidamente hasta los 19 grados a las 09:00.

La jornada se tornará más cálida a medida que se acerque el mediodía, con temperaturas que alcanzarán los 24 grados a las 11:00 y 27 grados a las 12:00. El calor se intensificará, alcanzando un pico de 32 grados a las 14:00 y 33 grados a las 15:00. A partir de las 16:00, se espera que la temperatura alcance su máxima de 35 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 58% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 100% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 54% a las 12:00 y bajando a un 42% a las 21:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 14:00 y las 15:00, alcanzando hasta 26 km/h. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:40, cerrando un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de Salvaterra de Miño.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 2 de la tarde.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Ponteareas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 21 grados a las 10:00 horas.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas horas de cielo poco nuboso. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C en la madrugada y descenderán gradualmente a 20°C durante las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.