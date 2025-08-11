El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas horas de cielo poco nuboso. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 24°C en la madrugada y descenderán gradualmente a 20°C durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 32°C. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (62%), irá disminuyendo a medida que el día avance, alcanzando un 42% por la tarde. Esto hará que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor.

El viento soplará desde el norte a una velocidad que variará entre 5 y 13 km/h, lo que proporcionará un alivio adicional ante las altas temperaturas. Durante la mañana, el viento será más suave, pero por la tarde se intensificará ligeramente, lo que ayudará a refrescar el ambiente. No se prevén rachas fuertes, por lo que no habrá problemas para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que significa que los residentes de Salceda de Caselas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo y las áreas verdes mantengan un aspecto seco, ideal para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:40 horas. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea perfecta para salir y disfrutar de la vida nocturna local.

En resumen, el tiempo en Salceda de Caselas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, O Porriño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 20 grados a las 03:00 y 19 grados a las 04:00.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.