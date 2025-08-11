El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 84% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h. Esta brisa moderada será un alivio ante las temperaturas más cálidas y ayudará a mantener un ambiente agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Ribadumia podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:42. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará fresca, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades al aire libre con amigos y familiares.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Cambados se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, cubriendo la localidad con una atmósfera densa y húmeda. Este fenómeno se mantendrá hasta aproximadamente las 7 de la mañana, cuando comenzará a disiparse, dando paso a una jornada más despejada.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se presenta en Meis con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

Hoy, 11 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad será reducida, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 85%, lo que contribuirá a la sensación de bochorno en el ambiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.