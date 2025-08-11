El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 87% en las horas más frescas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 28 grados alrededor de las 3 de la tarde. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del oeste y suroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto se traduce en una brisa agradable que, aunque no será fuerte, contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:41. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una cena en una terraza o simplemente disfrutar de la naturaleza en los alrededores de Redondela.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en las primeras horas de la mañana y al atardecer. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 23 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00 y 03:00.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Vilaboa se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 19 grados en las horas más frescas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.