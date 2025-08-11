El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% y alcanzando picos de hasta el 100% en las primeras horas del día, especialmente durante la madrugada. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 72% por la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, puede generar una sensación de calor moderada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, por la tarde, el viento disminuirá gradualmente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos en la ciudad. La visibilidad será óptima, especialmente en las horas de mayor luz solar, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Pontevedra.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:41. En resumen, el día de hoy en Pontevedra se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para actividades familiares y recreativas.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se presenta con condiciones meteorológicas mayormente despejadas en Barro. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 26°C durante la tarde, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un ambiente cálido y soleado ideal para actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.