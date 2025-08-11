El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

Hoy, 11 de agosto de 2025, el tiempo en Pontecesures se presenta mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá bajando hasta alcanzar los 18 grados a las 02:00 y 03:00, y se estabilizará en 17 grados entre las 04:00 y las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 16 grados hasta las 08:00. Durante la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 19 grados a las 10:00 y llegando a los 21 grados a las 11:00. El calor se intensificará a medida que el día avance, alcanzando un máximo de 30 grados a las 17:00, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 77% a las 00:00 y alcanzando un 100% entre las 05:00 y las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 84% a las 10:00 y bajando a un 53% hacia las 21:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 10-13 km/h durante la tarde. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a las 12:00 y 13:00, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Pontecesures podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se prevén momentos de bruma en las primeras horas de la mañana, que se disiparán a medida que avance el día.

En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.