El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Ponteareas, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 21 grados a las 10:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la madrugada, con valores que oscilarán entre el 61% y el 100% en las primeras horas del día. Sin embargo, se espera que a medida que el sol se eleve, la humedad comience a disminuir, alcanzando un 66% hacia las 23:00 horas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa a medida que la temperatura se eleva, especialmente en las horas centrales del día.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h, predominando de dirección sur y sureste en las primeras horas. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección oeste y noroeste, alcanzando su máxima velocidad de 24 km/h a las 15:00 horas. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que podrían llegar hasta los 34 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 22 grados hacia las 23:00 horas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias durante el día, permitiendo que los residentes y visitantes de Ponteareas disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Ponteareas para hoy se presenta como ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Se recomienda a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.