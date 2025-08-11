El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se presenta en Ponte Caldelas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo a un 46% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento suave ayudará a mitigar la sensación de calor, haciendo que el tiempo sea más tolerable. No se esperan rachas fuertes, lo que significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. No se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas, por lo que los residentes pueden planificar sus actividades sin temor a interrupciones por lluvia.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 25 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento suave. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, ya que las condiciones son perfectas para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en las primeras horas de la mañana y al atardecer. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 23 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00 y 03:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

