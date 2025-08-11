El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados, proporcionando un ambiente cálido y soleado ideal para actividades al exterior.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 94% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento suave será ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o caminatas por la costa.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean realizar eventos al aire libre o disfrutar de un día de playa. La visibilidad será buena, aunque se prevén momentos de bruma en las primeras horas, que se disiparán rápidamente con el avance del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 18 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:41. La combinación de un tiempo cálido, cielos despejados y la brisa suave del suroeste hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de Poio y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.