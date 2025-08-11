El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un 34% en las horas de mayor calor. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del sol sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. La dirección del viento variará, predominando del norte y noreste, lo que contribuirá a una sensación de frescura en los momentos más cálidos del día. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La ausencia de nubes significativas también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de un picnic o una caminata por los alrededores.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 21 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre. El ocaso se producirá a las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol en un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 33 grados, ofreciendo un calor notable, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Redondela se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 2 de la tarde.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Soutomaior disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en las primeras horas de la mañana y al atardecer. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 23 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando los 20 grados a las 02:00 y 03:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.