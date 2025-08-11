El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma dominarán el cielo, especialmente en las primeras horas, con una visibilidad reducida que podría afectar a quienes se desplacen por la zona. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados, especialmente durante las horas más cálidas. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 88%, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 56% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 5 y 8 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Sin embargo, se recomienda precaución en áreas expuestas, ya que el viento podría ser más fuerte en zonas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para quienes planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en la costa.

El amanecer se producirá a las 07:39 y el ocaso será a las 21:41, brindando un amplio margen para disfrutar del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango cómodo, lo que permitirá disfrutar de las veladas al aire libre.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, bajo un cielo que pasará de la niebla matutina a la claridad. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, así que aprovecha el día y disfruta de lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.