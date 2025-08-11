El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 11 de agosto

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, O Rosal se verá afectado por condiciones meteorológicas que comenzarán con niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para garantizar su seguridad.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso y despejado. A partir de las 8 de la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 20 grados . Durante las horas siguientes, la temperatura seguirá en ascenso, llegando a un máximo de 27 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 100% en las primeras horas a un 55% en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cómodo para disfrutar del día.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día. Este viento moderado será ideal para actividades al aire libre, como paseos o deportes, ya que ayudará a mitigar el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de O Rosal podrán disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre sin la preocupación de cambios climáticos repentinos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 10 de la noche. La visibilidad se mantendrá buena, y el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:41. En resumen, el día de hoy en O Rosal se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y condiciones meteorológicas favorables.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, A Guarda se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, cubriendo la localidad con una visibilidad reducida. Este fenómeno se mantendrá hasta las 9 de la mañana, cuando comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente estables, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma dominarán el cielo, especialmente en las primeras horas, con una visibilidad reducida que podría afectar a quienes se desplacen por la zona. A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

El día de hoy, 11 de agosto de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-10T20:57:12.